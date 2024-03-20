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Искупление на поле боя: в России заключенным дадут шанс смыть преступления на СВО

Искупление на поле боя: в России заключенным дадут шанс смыть преступления на СВО

14:24, 20 мар 2024

Госдума приняла законопроект, дающий шанс заключенным из России искупить свою вину, приняв участие в специальной военной операции. Теперь те, кто находится под следствием, судом или уже отбывает наказание за преступления небольшой и средней тяжести, смогут заключить контракт с Минобороны и отправиться на передовую.

В 2023 году практика привлечения осужденных к СВО уже была опробована, но носила временный характер.

- Практика показала, что механизм рабочий, - заявил один из соавторов законопроекта, председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. - Предложенные нормы могут быть систематизированы и вынесены в отдельные статьи УК и УПК.

Однако не все осужденные смогут воспользоваться этой возможностью. Заключенные, совершившие тяжкие преступления, такие как преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, против общественной безопасности, а также ряд других, не будут допущены к участию в СВО.

Сторонники законопроекта уверены, что он позволит не только решить проблему нехватки кадров в армии, но и даст шанс оступившимся людям начать жизнь с чистого листа.

- У них будет возможность реабилитироваться, проявить себя с лучшей стороны и загладить свою вину перед обществом, - заявил один из экспертов.

Противники же законопроекта указывают на возможные риски, связанные с тем, что в руки оружия попадут люди, не имеющие моральных принципов.

- Не стоит забывать, что многие из них совершили преступления, и нет гарантии, что они не будут представлять опасность для своих сослуживцев или мирных жителей, - говорят они.
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Автор: Семен Подгорный
Теги: спецоперация
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