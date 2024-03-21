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Глафира Тарханова беременна пятым! Актриса рассекретила округлившийся живот на публике

Глафира Тарханова беременна пятым! Актриса рассекретила округлившийся живот на публике

10:32, 21 мар 2024

В столичных кругах поистине сенсационным событием стала премьера нового сериала «Обоюдное согласие». Однако внимание публики было приковано не только к самому фильму, но и к одной из его ярких исполнительниц — Глафире Тархановой. Элегантная актриса буквально ослепила присутствующих своим роскошным образом и особым сиянием, исходящим от ее округлившегося живота.

На красной дорожке Тарханова предстала в струящемся платье глубокого синего оттенка, нежно облегающем ее беременную фигуру. Взгляды присутствующих неизменно притягивались к ее животику, подтверждающему радостное известие — семейство Тархановой-Фадеева вскоре пополнится новым членом. Поклонники тут же засыпали любимую актрису поздравлениями в социальных сетях, искренне разделяя ее счастье.

Для Глафиры предстоящие роды станут уже пятыми по счету — вместе с супругом Алексеем Фадеевым они воспитывают четверых сыновей. Однако многодетная мама не впадает в отчаяние от бытовых хлопот, ловко совмещая карьеру и материнство. В управлении домашним хозяйством ей активно помогают мать и няня, а также незаменимые помощники в виде бытовой техники, значительно экономящие время.

— Без стиральной машинки, мультиварки и прочих приборов мне было бы попросту не справиться, — признается Тарханова. — Они позволяют высвободить драгоценное время для общения с детьми и творческой реализации.

После предыдущих родов актрисе неизменно удавалось стремительно возвращаться на съемочную площадку, но семья всегда оставалась для нее безусловным приоритетом. Глафира с легкостью перестраивает рабочие графики ради сыновей, чему благосклонно способствует и ее муж Алексей.

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Автор: Алия Карачурина
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