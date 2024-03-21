Указ принят: пенсионерам с 22 марта зачислят на карты удержанные за 2020-2023 выплаты

11:22, 21 мар 2024

В ближайшие недели российские пенсионеры могут ожидать приятного сюрприза – дополнительных денежных выплат на свои банковские счета. Эти средства представляют собой возврат налогов, удержанных с их доходов в течение последних четырех лет трудовой деятельности.

Согласно информации от пенсионного эксперта Анастасии Киреевой, рассказанной в интервью изданию PRIMPRESS, каждый пожилой гражданин, купивший недвижимость с 2020 по 2023 год, имеет право на налоговый вычет. Более того, пенсионеры могут вернуть удержанные налоги сразу за четыре последних года, тогда как для работающих граждан этот период ограничен тремя годами.

- Если человек купил квартиру в прошлом году, а затем оформил пенсию, он вправе подать заявление на возврат уплаченных налогов, – поясняет Киреева. – Причем для пенсионеров действует льготный период в четыре года вместо стандартных трех.

В отличие от распространенного мнения, воспользоваться налоговой льготой могут не только официально трудоустроенные лица, но и те, кто уже вышел на заслуженный отдых. Главное условие – приобретение жилья в период, предшествующий выходу на пенсию.

Размер выплаты будет варьироваться в зависимости от размера дохода гражданина на последнем месте работы. По предварительным подсчетам, пенсионер с ежемесячной зарплатой в 30 тысяч рублей может рассчитывать на единовременную компенсацию в размере 180 тысяч рублей или даже больше. Тем, чьи заявления уже одобрены, причитающиеся суммы начнут перечислять на банковские карты с 22 марта.

Процедура оформления налогового вычета достаточно проста – заявление можно подать либо через налоговую инспекцию, либо обратившись к бывшему работодателю. Эксперты рекомендуют всем пенсионерам, недавно ставшим собственниками жилья, не упустить возможность пополнить свой бюджет за счет государственных средств. Ведь рассматриваемая льгота позволит им компенсировать часть затрат на приобретение недвижимости.

Автор: Семен Подгорный