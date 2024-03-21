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Лолита раскрыла секрет SHAMAN: на что он потратил деньги от Аллы Пугачевой

Лолита раскрыла секрет SHAMAN: на что он потратил деньги от Аллы Пугачевой

11:42, 21 мар 2024

В 2013 году, в рамках проекта «Фактор А», где наставниками выступали такие знаменитости, как Алла Пугачева и Лолита Милявская, внимание привлек молодой исполнитель Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN. Его скромное поведение и добродушный характер выгодно выделяли его среди остальных участников, вызывая симпатию у звездных судей. Несмотря на то, что ему не удалось одержать победу в шоу, его талант не остался незамеченным.

Признание таланта Ярослава пришло в форме «Золотой звезды Аллы» — специального приза, вручаемого самой Примадонной российской эстрады. Лолита Милявская, наблюдавшая за его выступлениями, поделилась интригующей деталью о том, куда были направлены средства из этой награды. По ее словам, начинающий музыкант принял мудрое решение инвестировать их в свое будущее, вложившись в получение высшего образования.

Отец Ярослава Дронова позже подтвердил этот факт, раскрыв, что премия от Аллы Борисовны Пугачевой стала своего рода трамплином для его сына, предоставив ему возможность завершить обучение в институте. Этот поступок демонстрирует дальновидность и целеустремленность молодого артиста, который решил не останавливаться на достигнутом, а продолжить свое развитие и совершенствование.

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Автор: Вадим Рудаков
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