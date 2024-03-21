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Жена Макрона - бывший мужчина? Шокирующие разоблачения американской журналистки с помощью китайского ПО

Жена Макрона - бывший мужчина? Шокирующие разоблачения американской журналистки с помощью китайского ПО

12:02, 21 мар 2024

Жаркие споры вокруг личности Брижит Макрон, супруги действующего президента Франции, разгораются с новой силой. Американская журналистка Кэндис Оуэнс бросает вызов общепринятому представлению, утверждая, что до 30-летнего возраста нынешняя первая леди была мужчиной по имени Жан Мишель. По словам Оуэнс, новейшие технологические разработки помогли пролить свет на эту щекотливую ситуацию.

В своих разоблачениях журналистка опиралась на инновационное программное обеспечение китайского происхождения, позволившее провести сравнительный анализ детской фотографии некоего Жана Мишеля и современных изображений Брижит Макрон. Согласно полученным данным, оба этих человека, вероятно, являются одним и тем же лицом.

Оуэнс призналась, что первоначально скептически относилась к подобным теориям, ожидая обнаружить лишь очередную порцию безумных домыслов. Однако, по ее словам, углубленное изучение поставило ее в тупик, так как накопленные факты указывают на совершенно иную реальность.

Как утверждается, в прошлом, до совершения процедуры смены пола, Жан Мишель успел обзавестись пятью детьми. Впечатляющая находка вызвала широкий общественный резонанс, заставив многих усомниться в официальной версии событий.

Между тем, сам Эммануэль Макрон в своих предыдущих комментариях отвергал подобные инсинуации, называя их не соответствующими действительности. Президент Франции попытался пресечь распространение слухов на корню.

Автор: Вадим Рудаков
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