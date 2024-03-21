«Еле хожу»: Валерий Леонтьев назвал причину завершения карьеры

15:05, 21 мар 2024

Кумир миллионов россиян Валерий Леонтьев решил завершить свою многолетнюю музыкальную карьеру. Похоже, на этот трудный шаг его подтолкнули проблемы со здоровьем и преклонный возраст. В марте этого года легендарному певцу исполнилось 75 лет.

Валерий Яковлевич уже несколько лет ведет затворнический образ жизни в Соединенных Штатах, куда он переехал на постоянное место жительства. Его редкие визиты в Россию преследуют исключительно коммерческие цели - за последние двенадцать месяцев он всего дважды приезжал на родину, чтобы выступить на частных корпоративных мероприятиях.

Из-за целого ряда неудачных хирургических операций в последние годы артист столкнулся с серьезными медицинскими проблемами. Неудачная пластика привела к тому, что он больше не может полностью закрывать веки. Попытки других врачей исправить ситуацию не увенчались успехом. Кроме того, Леонтьев перенес операции на обоих коленях из-за травм мениска.

Очевидно, что возраст и постоянные проблемы со здоровьем больше не позволяют маэстро выступать на том высоком уровне, к которому он всегда стремился. Сам Валерий Яковлевич признался одному из авторов своих песен:

- Я хочу, чтобы публика запомнила меня молодым. Сейчас я еле хожу.

В своем заявлении об уходе со сцены артист дал понять, что не желает разочаровывать поклонников выступлениями, которые не дотягивают до его высоких стандартов.

Автор: Алия Карачурина