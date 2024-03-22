«В любой момент»: Рамзан Кадыров призвал силовиков быть в полной боевой готовности — к чему готовится глава Чечни

09:18, 22 мар 2024

В связи с нарастающей напряженностью на геополитической арене глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отдал распоряжение о приведении всех силовых структур региона в состояние повышенной боевой готовности. Это решение призвано обеспечить оперативное реагирование на любые потенциальные угрозы национальной безопасности России.

- Мы должны быть начеку и в любой момент суметь дать отпор возникающим угрозам ради блага нашего государства, - подчеркнул глава республики.

По словам Кадырова, озвученным в его телеграм-канале, командирам силовых подразделений поручено усилить боевую подготовку личного состава и держать ситуацию под постоянным контролем.

Это распоряжение было выпущено на фоне активизации деятельности НАТО в регионе. Появились предположения, что альянс рассматривает возможность открытия "второго фронта" против России с вовлечением Армении, Азербайджана, Грузии и других кавказских республик. Визит генсека НАТО Йенса Столтенберга в эти страны усилил опасения эскалации напряженности.

Кадыров выразил уверенность, что руководство силовых ведомств и правоохранительных органов Чечни с полной ответственностью отнесется к поставленным задачам и оперативно претворит их в жизнь.

- Для этого у них есть все необходимые ресурсы и возможности, - резюмировал глава республики.

Автор: Алия Карачурина