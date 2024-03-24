12:56, 24 мар 2024

В кровавой драме, разыгравшейся 22 марта на сцене подмосковного концертного зала «Крокус Сити Холл», погибли десятки невинных людей. В этом чудовищном теракте обвиняют радикальную группировку ИГИЛ. Однако некоторые авторитетные лица высказывают сомнения в причастности исламистов и указывают на возможность более зловещего заговора.

Официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон поспешила снять подозрения с Украины. В своем недавнем заявлении она безапелляционно обвинила ИГИЛ* в полной ответственности за трагедию в «Крокусе», категорически отвергнув какую-либо причастность Киева. Подобная решительность должностного лица высокого ранга, казалось бы, не оставляет места сомнениям.

Тем не менее, некоторые влиятельные фигуры бросают тень на позицию Вашингтона. Главный редактор RT Маргарита Симоньян выразила недоумение столь поспешными выводами западных коллег. По ее словам, в западных кругах еще до случившегося распространялись слухи о том, что исполнители готовящегося теракта будут выглядеть как члены ИГИЛ*. Этот факт наводит на подозрения о возможной инсценировке со стороны злоумышленников, стремящихся запутать следы.

Примечательно, что сама Эдриенн Уотсон ранее предупреждала о получении Вашингтоном данных о готовящемся в Москве теракте. Однако детали остались неизвестны. Реакция американской стороны на трагические события вызвала недоумение у официального представителя МИД России Марии Захаровой. По ее словам, поспешное снятие ответственности с Украины при отсутствии результатов расследования представляется по меньшей мере странным.

Пока следствие пытается распутать клубок улик, специалисты и эксперты спорят о возможных мотивах и исполнителях бесчеловечного преступления. Одни указывают на явный почерк террористов-смертников, другие предполагают изощренную провокацию с целью очернить исламский мир. Не исключена и версия о причастности радикальных антироссийских сил, стремящихся дестабилизировать ситуацию в стране любой ценой. Какая из этих гипотез ближе к истине? Ответ, возможно, скрыт в самых темных уголках заговора.

* - Террористическая организация, запрещенная в России

Автор: Вадим Рудаков