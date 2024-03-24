Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон призналась, что больна раком: британцы выразили ей слова поддержки
18:22, 24 мар 2024
Мужественное сражение одной из самых любимых фигур британской монархии с коварным недугом всколыхнуло королевство и вызвало волну народной поддержки. В январе этого года принцесса Уэльская Кейт Миддлтон перенесла операцию на брюшной полости, в ходе которой врачи обнаружили у нее онкологическое заболевание.
Вопреки ожиданиям, последующее затишье в публичной жизни герцогини Кембриджской вызвано не послеоперационным восстановлением, а курсом химиотерапии. Супруга принца Уильяма мужественно сражается с раком, вынужденная на время отойти от светских обязанностей.
Британцы, всегда питавшие особую любовь к Кейт, встретили эту весть с искренней болью и сочувствием. В адрес королевского дворца хлынул поток посланий с добрыми пожеланиями и словами поддержки для принцессы. Такой всплеск народной любви стал неожиданностью даже для привыкшей семьи Виндзоров.
В сложный жизненный миг Кейт Миддлтон окружена заботой близких и поддержкой народа. Вся страна едина в пожеланиях скорейшего выздоровления одной из ярчайших звезд Букингемского дворца.