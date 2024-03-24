Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

«Медицина бессильна»: врач Комиссарова назвала страшную болезнь, которую вызывает туберкулез

«Медицина бессильна»: врач Комиссарова назвала страшную болезнь, которую вызывает туберкулез

18:37, 24 мар 2024

Несмотря на успехи российской медицины в борьбе с туберкулезом, эта древняя болезнь не собирается сдавать свои позиции. Хотя за последние два десятилетия случаи заражения сократились на рекордные 66%, недавние события бросают тень на достигнутые результаты. По словам опытного фтизиатра Оксаны Комиссаровой, после пандемии COVID-19 статистика вновь демонстрирует тревожную тенденцию роста.

Современная медицина вооружена мощным арсеналом препаратов, способных быстро подавить болезнь на ранних стадиях. Однако ключевым условием остается своевременная диагностика, которая возможна лишь при регулярном прохождении профилактических осмотров. Игнорирование первых симптомов чревато катастрофическими последствиями, вплоть до разрушения легочной ткани.

Туберкулез — коварный недуг, который не ограничивается поражением дыхательной системы. Со временем он распространяется на другие жизненно важные органы: сердце, кости, лимфатические узлы и нервную систему. Особенно уязвимы женщины, для которых запущенная форма болезни может стать причиной бесплодия из-за нарушения функций репродуктивной системы.

Комиссарова подчеркивает, что подобные осложнения характерны для запущенных стадий туберкулеза, когда заболевание успело глубоко укорениться в организме. Поэтому крайне важно не пренебрегать первыми тревожными сигналами и немедленно обращаться за медицинской помощью. Только своевременное лечение может предотвратить разрушительное воздействие этой грозной инфекции.

Гораздо опаснее, чем считалось ранее: новый вирус-мутант «косит» население, быстро и бессимптомно Гораздо опаснее, чем считалось ранее: новый вирус-мутант «косит» население, быстро и бессимптомно
Автор: Семен Подгорный
Фото: Freepik.ru
Теги: здоровье туберкулез
Читайте также

Гораздо опаснее, чем считалось ранее: новый вирус-мутант «косит» население, быстро и бессимптомно
Россия/мир
Гораздо опаснее, чем считалось ранее: новый вирус-мутант «косит» население, быстро и бессимптомно
Коронавирус в Башкирии: за сутки жертвами болезни стали 3 человека
Здравоохранение в Башкирии
Коронавирус в Башкирии: за сутки жертвами болезни стали 3 человека
Ковидная статистика Башкирии: 99 новых случаев за сутки
Здравоохранение в Башкирии
Ковидная статистика Башкирии: 99 новых случаев за сутки
Советская медицина в 70-х годах
Общество в Башкирии / Это интересно
Советская медицина в 70-х годах


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok