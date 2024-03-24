«Медицина бессильна»: врач Комиссарова назвала страшную болезнь, которую вызывает туберкулез

18:37, 24 мар 2024

Несмотря на успехи российской медицины в борьбе с туберкулезом, эта древняя болезнь не собирается сдавать свои позиции. Хотя за последние два десятилетия случаи заражения сократились на рекордные 66%, недавние события бросают тень на достигнутые результаты. По словам опытного фтизиатра Оксаны Комиссаровой, после пандемии COVID-19 статистика вновь демонстрирует тревожную тенденцию роста.

Современная медицина вооружена мощным арсеналом препаратов, способных быстро подавить болезнь на ранних стадиях. Однако ключевым условием остается своевременная диагностика, которая возможна лишь при регулярном прохождении профилактических осмотров. Игнорирование первых симптомов чревато катастрофическими последствиями, вплоть до разрушения легочной ткани.

Туберкулез — коварный недуг, который не ограничивается поражением дыхательной системы. Со временем он распространяется на другие жизненно важные органы: сердце, кости, лимфатические узлы и нервную систему. Особенно уязвимы женщины, для которых запущенная форма болезни может стать причиной бесплодия из-за нарушения функций репродуктивной системы.

Комиссарова подчеркивает, что подобные осложнения характерны для запущенных стадий туберкулеза, когда заболевание успело глубоко укорениться в организме. Поэтому крайне важно не пренебрегать первыми тревожными сигналами и немедленно обращаться за медицинской помощью. Только своевременное лечение может предотвратить разрушительное воздействие этой грозной инфекции.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Freepik.ru