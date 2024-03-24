Забудьте про репелленты: секретное средство времен СССР отпугнет всех клещей

18:45, 24 мар 2024

Издавна люди использовали ароматические масла не только для косметических целей, но и для практических нужд. В советские времена эфирные масла широко применялись в быту, например, для распаривания веников в бане или в качестве ароматерапии для лечения различных недугов. Однако одно из их применений оказалось настолько действенным, что дошло до наших дней, не утратив актуальности.

Как утверждает автор популярного дзен-канала «Большое хозяйство», эфирное масло лаванды является превосходным средством для отпугивания клещей. Эти паразиты чрезвычайно чувствительны к сильным запахам и не выносят аромата лаванды, который входит в список самых нелюбимых ими ароматов.

Для защиты от клещей во время прогулок по лесу или местности с высокой травой достаточно нанести несколько капель лавандового масла на одежду и открытые участки тела. Исходящий от вас приятный для человека, но раздражающий клещей аромат заставит этих паразитов в ужасе ретироваться подальше.

Автор: Семен Подгорный