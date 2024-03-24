Как сделать картошку хрустящей без лишней капли масла: удивительный трюк поваров, который изменит ваше представление о жарке

18:52, 24 мар 2024

Хрустящий золотистый картофель фри — лакомство, которому сложно противостоять. Невзрачный клубень превращается в аппетитное блюдо, способное удовлетворить любой голод. Однако добиться идеального результата в домашних условиях — нелегкая задача. Сегодня мы раскроем кулинарные хитрости, которые помогут вам жарить картошку, как в лучших ресторанах.

Все начинается с правильной нарезки. Порежьте картофель соломкой или треугольными дольками среднего размера. Это обеспечит равномерное приготовление со всех сторон. Но главный секрет кроется в подготовке перед жаркой.

Сначала выложите нарезанный картофель на бумажные полотенца. Они впитают излишнюю влагу, которая может помешать образованию идеальной хрустящей корочки. Затем переложите картофель в миску и обильно присыпьте кукурузной или рисовой мукой. Эта хитрость позволит масличным каплям лучше удерживаться на поверхности, создавая аппетитную золотистую поджаристую текстуру.

При жарке старайтесь не переполнять сковороду. Картофель должен свободно плавать в горячем масле. Используйте глубокую кастрюлю или специальную фритюрницу для наилучшего результата. Благодаря муке вы сэкономите на количестве масла, но при этом не пожертвуете качеством хрустящей корочки.

Автор: Семен Подгорный