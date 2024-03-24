Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Как сделать картошку хрустящей без лишней капли масла: удивительный трюк поваров, который изменит ваше представление о жарке

Как сделать картошку хрустящей без лишней капли масла: удивительный трюк поваров, который изменит ваше представление о жарке

18:52, 24 мар 2024

Хрустящий золотистый картофель фри — лакомство, которому сложно противостоять. Невзрачный клубень превращается в аппетитное блюдо, способное удовлетворить любой голод. Однако добиться идеального результата в домашних условиях — нелегкая задача. Сегодня мы раскроем кулинарные хитрости, которые помогут вам жарить картошку, как в лучших ресторанах.

Все начинается с правильной нарезки. Порежьте картофель соломкой или треугольными дольками среднего размера. Это обеспечит равномерное приготовление со всех сторон. Но главный секрет кроется в подготовке перед жаркой.

Сначала выложите нарезанный картофель на бумажные полотенца. Они впитают излишнюю влагу, которая может помешать образованию идеальной хрустящей корочки. Затем переложите картофель в миску и обильно присыпьте кукурузной или рисовой мукой. Эта хитрость позволит масличным каплям лучше удерживаться на поверхности, создавая аппетитную золотистую поджаристую текстуру.

При жарке старайтесь не переполнять сковороду. Картофель должен свободно плавать в горячем масле. Используйте глубокую кастрюлю или специальную фритюрницу для наилучшего результата. Благодаря муке вы сэкономите на количестве масла, но при этом не пожертвуете качеством хрустящей корочки.

Как в «Макдональдсе»: опытный кулинар поделился рецептом идеального картофеля фри Как в «Макдональдсе»: опытный кулинар поделился рецептом идеального картофеля фри
Автор: Семен Подгорный
Теги: советы рецепты картофель
Читайте также

Как в «Макдональдсе»: опытный кулинар поделился рецептом идеального картофеля фри
Это интересно
Как в «Макдональдсе»: опытный кулинар поделился рецептом идеального картофеля фри
Никакого фритюра: картофель фри в два простых этапа — за уши не оттащишь
Это интересно
Никакого фритюра: картофель фри в два простых этапа — за уши не оттащишь
Шеф-повар рассказал, как приготовить сочную курицу с овощами: такое блюдо подают только в ресторанах
Это интересно
Шеф-повар рассказал, как приготовить сочную курицу с овощами: такое блюдо подают только в ресторанах
Готовим с шеф-поваром: изумительный картофель за 5 минут
Это интересно
Готовим с шеф-поваром: изумительный картофель за 5 минут


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok