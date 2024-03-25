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137 погибших, 185 раненых: суд огласил меру пресечения для участников теракта в «Крокус Сити Холле»

137 погибших, 185 раненых: суд огласил меру пресечения для участников теракта в «Крокус Сити Холле»

10:01, 25 мар 2024

В Москве Басманный суд вынес решение о заключении под стражу всех четверых фигурантов дела о стрельбе в концертном зале «Крокус Сити Холл». Трагедия, унесшая жизни 137 человек и ранившая 185, потрясла всю страну.

22 марта 2024 года стало днем, когда безмятежный вечер в «Крокусе» превратился в кошмар. Четверо мужчин, вооруженных автоматами Калашникова, открыли огонь по ни в чем не повинным людям. Паника, хаос, крики о помощи — все это стало жуткой реальностью для сотен людей, пришедших на концерт.

Среди задержанных — Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и парикмахер Файзов, чье участие в этой кровавой драме еще предстоит выяснить. Суд, учитывая тяжесть преступления и потенциальную опасность для общества, постановил отправить всех четверых под арест до 22 мая.

Особое внимание привлекло слушание по делу Файзова. Доставленный в зал суда на носилках, он, по словам защиты, не может содержаться под стражей по состоянию здоровья. Однако суд, оценив все обстоятельства, посчитал, что арест является единственно верной мерой пресечения.

Расследование трагедии в «Крокусе» продолжается. Мотивы преступников, их связи и возможные пособники — все это еще предстоит установить.

«Произошел взрыв и начался пожар»: танцовщица из Уфы чудом вырвалась из ада «Крокус Сити Холла» «Произошел взрыв и начался пожар»: танцовщица из Уфы чудом вырвалась из ада «Крокус Сити Холла»
Автор: Семен Подгорный
Теги: происшествия
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