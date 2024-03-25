Насмешки обернулись горькой правдой: артист Мартынов из фильма «А зори здесь тихие» экстренно госпитализирован

11:58, 25 мар 2024

Любимец миллионов зрителей, народный артист России Андрей Мартынов был экстренно госпитализирован. Легендарный актер, запомнившийся по роли старшины Васкова в культовом фильме «А зори здесь тихие...» и Кирьяна Инютина из нашумевшего сериала «Вечный зов», поступил в НИИ скорой помощи имени Склифосовского с острой болью, вызванной язвенным поражением 12-перстной кишки.

Коллеги артиста утверждают, что в последнее время 87-летний Мартынов жаловался на недомогание и неприятные ощущения, открыто делясь подробностями своего состояния. Однако его откровения воспринимались окружающими как причуды возраста, и многие попросту подшучивали над ветераном сцены, не осознавая серьезности проблемы.

В профессиональных кругах Андрея Леонидовича всегда высоко ценили за блестящий талант и самоотверженность в работе. Его мастерство в передаче глубоких человеческих переживаний позволило создать на экране яркие, запоминающиеся образы. Роли, сыгранные им в «А зори здесь тихие...» и «Вечном зове», мгновенно принесли актеру всенародную любовь и признание.

Автор: Вадим Рудаков