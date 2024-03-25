Не Госуслуги: россияне столкнулись с новой мошеннической схемой

14:45, 25 мар 2024

Киберпреступники постоянно придумывают новые способы обмана для незаконного получения конфиденциальной информации доверчивых пользователей. В последнее время участились случаи масштабных фишинговых атак с использованием поддельных уведомлений от известных операторов связи. Злоумышленники рассылают push-сообщения, выглядящие как официальные запросы на подтверждение персональных сведений абонента.

В этих сообщениях содержатся ссылки, ведущие на тщательно скопированные веб-страницы операторов и портала Госуслуг. Не подозревая подвоха, пользователи вводят свои учетные данные, которые мгновенно оказываются в руках мошенников. Таким образом преступники получают доступ к личным данным жертвы, в том числе информацию о паспортных данных и других важных сведениях, привязанных к аккаунту на Госуслугах.

Специалисты по кибербезопасности призывают граждан проявлять повышенную бдительность и не переходить по сомнительным ссылкам, даже если они на первый взгляд кажутся безобидными. Лучше перестраховаться и связаться с оператором напрямую, чтобы уточнить подлинность запроса. По данным сервиса Solar AURA, только за январь и февраль было выявлено свыше 40 тысяч фишинговых сайтов.

Крупные телекоммуникационные компании, такие как МТС и «Мегафон», внедряют собственные антифишинговые платформы для своевременного обнаружения и блокировки мошеннических ресурсов. Однако конечные пользователи также должны быть начеку, чтобы не стать жертвами киберпреступников, охотящихся за личными данными в Сети.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: freepik.ru