Раскрыты новые детали теракта в «Крокусе»: готовился двойной удар
15:32, 25 мар 2024
В то время как Москва оплакивала жертв кровавой бойни в «Крокус Сити Холле», хладнокровные убийцы вынашивали зловещие планы еще одного массового убийства. Согласно инсайдерской информации, полученной «Известиями», та же преступная группировка, что устроила трагедию 22 марта, готовилась совершить синхронный теракт в одной из стран Средней Азии. К счастью, бдительность правоохранительных органов помогла предотвратить эту ужасающую атаку.
Оказывается, прежде чем ворваться в концертный зал с оружием, террористы приобрели на автозаправке несколько канистр с бензином. Эти смертоносные запасы они расфасовали в пластиковые бутылки, намереваясь устроить пожар прямо во время мероприятия.
Поразительно, но эта банда безжалостных головорезов не имела четкой организационной структуры или связей с известными преступными группировками. По данным осведомленного источника, они объединились всего за несколько недель до трагедии.
Автор: Алия Карачурина
Фото: СК РФ
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