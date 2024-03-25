Раскрыты подробности подготовки теракта: Двое террористов из «Крокуса» получали инструкции в Турции
15:42, 25 мар 2024
По данным осведомленного источника, непосредственные участники кровавой акции в «Крокус Сити Молл» в Москве предварительно выезжали в Турцию для получения инструкций от вдохновителей теракта. Однако отсутствие явных связей с радикальными группировками стало ключевым фактором при их вербовке на территории России.
— Организаторы целенаправленно выбирали людей, ранее не замеченных в приверженности идеям радикального ислама, — поясняет эксперт в области антитеррористической безопасности. — Таким образом они рассчитывали ускользнуть от бдительности спецслужб и реализовать свой зловещий план.
По предварительным данным следствия, исполнители познакомились всего за 3-4 недели до трагедии. В их социальных сетях и публичной активности не наблюдалось никаких признаков сочувствия экстремистским воззрениям. Вероятно, вербовщики действовали наугад, отдавая предпочтение личностям, подверженным влиянию идеологии насилия и жаждущим быстрого обогащения.
— Преступники были одержимы материальными ценностями, и этим успешно воспользовался их радикализированный куратор, — добавляет источник. — Обещания денег и псевдорелигиозные убеждения оказались достаточными стимулами для их вовлечения в террористическую активность.
Автор: Вадим Рудаков
Фото: СК РФ
Читайте также
Россия/мир
Раскрыты новые детали теракта в «Крокусе»: готовился двойной удар
Политика в Башкирии
Глава Башкирии выразил соболезнования родным и близким погибших в «Крокус Сити Холле»
Россия/мир
137 погибших, 185 раненых: суд огласил меру пресечения для участников теракта в «Крокус Сити Холле»
Общество в Башкирии / Это интересно
11 сентября - день теракта в Нью-Йорке: редкие фотографии башен-близнецов