«Он перестал существовать»: родственник отрекся от Мирзоева после теракта в «Крокусе»
15:56, 25 мар 2024
Далерджон Мирзоев, один из исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле», за несколько месяцев до трагедии ничем не выдавал своих зловещих намерений. Родственник, с которым он жил в Новосибирске, описывает его поведение как совершенно обыденное.
Мирзоев, дальний родственник этого человека, поселился у него в Новосибирске около месяца назад. Подрабатывал таксистом, вел себя спокойно, не привлекая внимания. Никакой религиозной литературы или экстремистских материалов у него не было обнаружено.
Семья Мирзоева в Таджикистане уже в курсе трагедии. Для его новосибирского родственника он «перестал существовать». Убийца оставил в Таджикистане жену и четверых детей.
Вместе с тремя подельниками Мирзоев хладнокровно убил множество людей, пришедших на концерт группы «Пикник». Всех четверых террористов задержали и заключили под стражу.
Автор: Семен Подгорный
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