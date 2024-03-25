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Стало известно, кто сыграет следующего Джеймса Бонда: решение принято

Стало известно, кто сыграет следующего Джеймса Бонда: решение принято

19:27, 25 мар 2024

Интрига вокруг нового исполнителя культовой роли бессмертного агента 007 Джеймса Бонда наконец-то развеяна. После тщательного изучения множества кандидатур создатели знаменитой шпионской франшизы, похоже, нашли нового Бонда.

В эпицентре внимания оказался 33-летний восходящий голливудский актер Аарон Тейлор-Джонсон. По сведениям инсайдеров, продюсер Барбара Брокколи видит именно его воплощением легендарного суперагента в следующих фильмах серии. Как сообщает авторитетное издание Daily Mail, контракт с Тейлор-Джонсоном вот-вот будет подписан.

В случае утверждения на роль, молодой актер станет седьмым исполнителем образа Джеймса Бонда с момента зарождения культовой франшизы в далеком 1962 году. Его предшественниками были такие мэтры, как Шон Коннери, Роджер Мур, Пирс Броснан и Дэниел Крэйг.

Конечно, выбор продюсеров может показаться довольно неожиданным и дерзким. Ведь вариантов для нового Бонда рассматривалось множество — от матерых звезд вроде Тома Харди и Генри Кавилла до этнически разнообразных вариантов, таких как Идрис Эльба и Джейкоб Эпорди. Однако, видимо, Тейлор-Джонсон сумел убедить создателей картины, что именно он достойнее всех перевоплотиться в образ крутого британского шпиона.

Широкую известность Аарон Тейлор-Джонсон обрел после главной роли в фантастическом боевике «Быстрее пули». Он также снимался в нашумевших блокбастерах из вселенной Marvel — «Мстители: Эра Альтрона» и «Мстители: Финал». Теперь же его карьера может выйти на принципиально новый уровень, если ему действительно доверят легендарную роль Джеймса Бонда.

Каким увидят зрители нового агента 007 — дерзким и безрассудным новичком или все же хладнокровным опытным шпионом старой школы? Остается только ждать официального объявления и выхода очередного фильма о невозмутимом британском суперагенте. Одно можно сказать наверняка — жаркие споры вокруг нового исполнителя культовой роли не утихнут еще очень долго.

Автор: Алия Карачурина
Фото: соцсети
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