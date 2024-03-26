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Выплатят сразу две пенсии: россияне получат в апреле очень приятные выплаты

Выплатят сразу две пенсии: россияне получат в апреле очень приятные выплаты

08:55, 26 мар 2024

Весна 2024 года готовит приятный сюрприз для российских пенсионеров. В апреле многие из них смогут получить сразу две пенсионные выплаты, а также единовременную надбавку к празднику Победы.

Апрельские пенсионные начисления разделятся на две части. В начале месяца пожилые граждане получат стандартную выплату за апрель. Затем, ближе к концу апреля, им перечислят авансом майскую пенсию в полном объеме.

Помимо двойной выплаты, в апреле пенсионеров ждет дополнительная финансовая прибавка. В честь Дня Победы государство выделяет единовременную надбавку в размере 10 000 рублей. Многие регионы также обещают собственные доплаты к данному празднику из местных бюджетов.

Нетривиальный график перечислений связан с особенностями майских праздников. Чтобы избежать задержек с начислениями в связи с длинными выходными, часть майской пенсии решено выплатить заранее. Такая мера позволит пенсионерам беспрепятственно распоряжаться причитающимися суммами.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: пенсии выплаты
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