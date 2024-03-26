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ФСБ призывает граждан бдительно реагировать на телефонные угрозы терактов

ФСБ призывает граждан бдительно реагировать на телефонные угрозы терактов

14:48, 26 мар 2024

Российские спецслужбы обратились к гражданам с призывом проявлять крайнюю осторожность и немедленно информировать правоохранительные органы о любых подозрительных звонках или сообщениях с угрозами терактов. Повышенная опасность связана с недавней трагедией в торгово-развлекательном комплексе «Крокус Сити Молл».

Согласно официальному заявлению Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России, после взрыва в «Крокусе» резко возросло число звонков с поддельных украинских номеров на телефоны россиян, в том числе несовершеннолетних. Злоумышленники открыто призывают к совершению терактов на территории РФ в общественных местах — торговых центрах, на транспортных узлах и соцобъектах. Более того, некоторые из них банально предлагают подросткам деньги за организацию взрывов.

— Мы настоятельно призываем всех граждан, и особенно родителей, проявлять крайнюю бдительность в отношении подобных провокаций, — говорится в обращении ЦОС. — Постарайтесь донести до несовершеннолетних, насколько важно игнорировать такие звонки и сообщения, не вступать в диалог. Незамедлительно сообщайте о любых фактах в правоохранительные органы.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
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