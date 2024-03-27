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С 1 апреля в России можно оформить ежемесячную доплату к детским выплатам — кто имеет право, ответил юрист

С 1 апреля в России можно оформить ежемесячную доплату к детским выплатам — кто имеет право, ответил юрист

09:19, 27 мар 2024

Российские семьи могут рассчитывать на увеличение размера государственных выплат на детей в апреле. Ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская прояснила грядущие изменения, касающиеся пересмотра размеров детских пособий.

В новом порядке предусматривается повышение выплат до 75% от регионального прожиточного минимума для семей, чьи доходы снизились в прошлом году, в то время как ранее их пособие составляло 50% от этой суммы. Красовская подчеркнула, что размеры пособий будут напрямую зависеть от установленного уровня прожиточного минимума в каждом конкретном регионе.

К примеру, в Москве прожиточный минимум установлен на уровне 19 586 рублей, тогда как в Ленинградской области эта сумма составляет 15 739 рублей. Таким образом, семьи, переехавшие в регион с более высоким прожиточным минимумом, также могут рассчитывать на увеличение размера пособий.

Помимо этого, многодетные и малоимущие семьи получат дополнительную поддержку. Многодетные семьи смогут претендовать на ежемесячную социальную выплату в размере 280,25 рублей, а для малоимущих предусмотрены средства на приобретение спортивной формы для занятий физкультурой – 1401,13 рубля.

Стоит отметить, что в некоторых регионах также запланирована индексация отдельных видов детских пособий. Для получения более подробной информации рекомендуется обращаться в местные органы власти.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: выплаты
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