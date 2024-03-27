В России хотят сделать зарплаты одинаковыми для всех

12:30, 27 мар 2024

27 марта на рассмотрение Госдумы будет внесен проект закона, призванный установить единые стандарты расчета зарплат для бюджетников по всей стране.

На данный момент в разных регионах и отраслях существуют разрозненные подходы к определению вознаграждения бюджетников. Зачастую специалисты с одинаковой квалификацией и выполняющие аналогичные функции получают существенно разную оплату в зависимости от местонахождения и сферы деятельности. Эта несправедливая ситуация порождает обоснованное недовольство среди этой категории работников.

Авторы инициативы стремятся положить конец неравенству, провозгласив: «Представители одной профессии, независимо от региона проживания, не должны задаваться вопросом, почему их труд оценивается по-разному». Для достижения поставленной цели предлагается установить базовую ставку зарплаты на уровне не ниже действующего МРОТ — 19 942 рубля. В настоящее время стартовые оклады в бюджетной сфере варьируются от 5 000 до 12 000 рублей.

Автор: Алия Карачурина