В России с 1 апреля вступят в силу новые законы

14:01, 27 мар 2024

С началом апреля в России вступает в силу ряд законодательных нововведений, которые коснутся различных сфер жизни граждан. От изменений в социальных выплатах и правилах дорожного движения до регулирования продажи алкоголя и жилищных вопросов - грядущий месяц принесет существенные преобразования. Познакомимся с ними более подробно.

Рост социальных пособий

Одним из важнейших нововведений станет индексация социальных выплат на 7,5%. Повышение коснется пенсий по старости, инвалидности и потере кормильца.

Ужесточение мер в сфере продажи алкоголя

Новые правила получения водительских удостоверений

Регионы России получат расширенные полномочия по регулированию заведений, торгующих алкогольными напитками. Помимо установления требований к точкам продаж, власти субъектов смогут ограничивать время продажи крепких напитков в торговых точках, расположенных в многоквартирных домах.

В апреле ужесточаются требования к кандидатам в водители. Лица, ранее лишенные прав за вождение в нетрезвом виде, временно утратят возможность получить новое удостоверение. Аналогичные ограничения вводятся и для других категорий лишенных прав водителей. Кроме того, автошколы будут обязаны пройти аттестацию в ГИБДД на соответствие учебно-материальной базы установленным нормативам.

Изменения в сфере недвижимости

Грядущие нововведения затронут и жилищный сектор. Любые изменения в планировке квартир, включая образование новых помещений, будут считаться перепланировкой и требовать согласования с профильными службами. В то же время процедура перевода объектов из жилого фонда в нежилой и обратно упрощается. Параллельно вводятся меры по защите интересов соседей тех, кто сдает квартиры в краткосрочную аренду. Отныне для этого обязательно наличие счетчиков на ресурсы.

Страховой учет

Еще одно новшество - создание Единой автоматизированной системы страхования, куда страховые компании обязаны передавать данные о своей деятельности. Это позволит гражданам получать необходимую информацию, в том числе об автогражданской ответственности, через портал Госуслуг. Таким образом повышается прозрачность сферы страхования.

Автор: Алия Карачурина