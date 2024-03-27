Оглушительный финансовый крах: рок-звезды «Би-2» на грани банкротства после побега из России

20:58, 27 мар 2024

Рок-группа «Би-2», которая в прошлом году покинула Россию, столкнулась с серьезными финансовыми трудностями. Фронтмен коллектива Егор Бортник*, известный под сценическим псевдонимом Лева и признанный в РФ иностранным агентом, откровенно признался, что после отъезда доходы группы резко упали.

«На данный момент мы, по сути, можем считаться банкротами, — с горечью констатировал Бортник. — Однако я убежден, что это ненадолго, поскольку сейчас мы активно работаем над восстановлением своих позиций в новых реалиях».

Перед группой встала непростая задача адаптироваться к условиям зарубежной музыкальной индустрии. До недавнего времени «Би-2» в основном гастролировали по городам России, где за многие годы сумели завоевать широкую популярность. Теперь же им предстоит завоевывать аудиторию в США и странах Европы.

С этой целью музыканты уже совершили пробный гастрольный тур, чтобы лучше понять специфику работы на новых площадках и определить наиболее перспективные рынки. По словам Бортника*, сейчас группа четко видит, где и как ей следует выступать, чтобы восстановить утраченные финансовые позиции.

* - признан в РФ иностранным агентом.

Автор: Алия Карачурина