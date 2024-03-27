Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

На кой сдалось ему ваше ТВ: «приятели» Урганта поведали о его гонорарах за свадьбы и корпоративы

На кой сдалось ему ваше ТВ: «приятели» Урганта поведали о его гонорарах за свадьбы и корпоративы

21:12, 27 мар 2024

В начале спецоперации на Украине жизнь известного российского шоумена Ивана Урганта круто изменилась. Потеряв миллионные контракты и лишившись эфира на главном телеканале страны, звезда оказалась в подвешенном состоянии, выжидая возможности безопасного возвращения на голубые экраны.

Ольга Оркина, концертный директор, чьи слова приводит Passion.ru, раскрывает невеселые подробности превратностей судьбы некогда популярного телеведущего. До начала спецоперации карьера Урганта была на пике — только за проведение свадебных торжеств он получал баснословные гонорары до 6 миллионов рублей, а вечеринки попроще оплачивались вдвое скромнее — по 4 миллиона.

Однако стоило вспыхнуть конфликту на Украине, как благосостояние артиста резко пошатнулось. Лишившись главных контрактов, он замер в ожидании подходящего момента для реабилитации на телевидении. Увольнение декана МГИМО, пригласившего Урганта прочитать лекцию, стало для него тревожным сигналом — возвращение грозило быть преждевременным.

По мнению Оркиной, публика может попросту забыть пропавшую со сцены знаменитость — «Иван ушел на дно». При этом она характеризует его как трудолюбивого профессионала с весьма скромными запросами. В райдере он ограничивался лишь закусками и безалкогольными напитками, не позволяя себе ни капли спиртного во время работы.

Более десяти лет, с 2012 года, Ургант отдал Первому каналу, прежде чем был вынужден замолчать. В день начала спецоперации он разместил в соцсетях лишь черный квадрат с подписью «Страх и боль». Вскоре после этого показ его авторского шоу «Вечерний Ургант» был прекращен.

Оглушительный финансовый крах: рок-звезды «Би-2» на грани банкротства после побега из России Оглушительный финансовый крах: рок-звезды «Би-2» на грани банкротства после побега из России
Автор: Вадим Рудаков
Читайте также

В Башкирии похоронили 33-летнего участника СВО Ивана Желтова
Общество в Башкирии
В Башкирии похоронили 33-летнего участника СВО Ивана Желтова
В Башкирии разыскивают единственную родственницу погибшего в спецоперации бойца Ивана Евсюкова
Общество в Башкирии
В Башкирии разыскивают единственную родственницу погибшего в спецоперации бойца Ивана Евсюкова
Уроженец Учалинского района Башкирии Ринат Фаттахов погиб в ходе спецоперации на Украине
Общество в Башкирии
Уроженец Учалинского района Башкирии Ринат Фаттахов погиб в ходе спецоперации на Украине
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Сергей Гизатуллин
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Сергей Гизатуллин


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok