На кой сдалось ему ваше ТВ: «приятели» Урганта поведали о его гонорарах за свадьбы и корпоративы

21:12, 27 мар 2024

В начале спецоперации на Украине жизнь известного российского шоумена Ивана Урганта круто изменилась. Потеряв миллионные контракты и лишившись эфира на главном телеканале страны, звезда оказалась в подвешенном состоянии, выжидая возможности безопасного возвращения на голубые экраны.

Ольга Оркина, концертный директор, чьи слова приводит Passion.ru, раскрывает невеселые подробности превратностей судьбы некогда популярного телеведущего. До начала спецоперации карьера Урганта была на пике — только за проведение свадебных торжеств он получал баснословные гонорары до 6 миллионов рублей, а вечеринки попроще оплачивались вдвое скромнее — по 4 миллиона.

Однако стоило вспыхнуть конфликту на Украине, как благосостояние артиста резко пошатнулось. Лишившись главных контрактов, он замер в ожидании подходящего момента для реабилитации на телевидении. Увольнение декана МГИМО, пригласившего Урганта прочитать лекцию, стало для него тревожным сигналом — возвращение грозило быть преждевременным.

По мнению Оркиной, публика может попросту забыть пропавшую со сцены знаменитость — «Иван ушел на дно». При этом она характеризует его как трудолюбивого профессионала с весьма скромными запросами. В райдере он ограничивался лишь закусками и безалкогольными напитками, не позволяя себе ни капли спиртного во время работы.

Более десяти лет, с 2012 года, Ургант отдал Первому каналу, прежде чем был вынужден замолчать. В день начала спецоперации он разместил в соцсетях лишь черный квадрат с подписью «Страх и боль». Вскоре после этого показ его авторского шоу «Вечерний Ургант» был прекращен.

Автор: Вадим Рудаков