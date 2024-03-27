Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Их не расстреляют: Клишас прокомментировал невозможность смертной казни для террористов, атаковавших «Крокус»

Их не расстреляют: Клишас прокомментировал невозможность смертной казни для террористов, атаковавших «Крокус»

21:20, 27 мар 2024

В свете ужасающего теракта в торгово-развлекательном центре «Крокус Сити Молл» вновь разгорелись дебаты о возможном возвращении смертной казни в России. Однако, как выяснилось, даже при отмене действующего моратория осудить террористов к высшей мере наказания будет невозможно из-за правовых ограничений.

Член Совета Федерации Андрей Клишас обратил внимание на статью 20 Конституции РФ, предусматривающую возможность применения смертной казни за особо тяжкие преступления. Но здесь существует важное условие — дело должно рассматриваться судом присяжных.

В то же время статья 205 Уголовного кодекса РФ прямо запрещает привлечение присяжных к делам террористического характера.
«Получается замкнутый круг, — поясняет сенатор Клишас. — Приговорить виновных в терроризме к высшей мере наказания юридически невозможно даже в случае возобновления практики смертных казней».

Парадокс заключается в том, что по закону смертная казнь может налагаться судом присяжных, но к делам о терактах таких присяжных не допускают. Этот правовой тупик ограничивает возможные санкции для террористов пожизненным заключением.

Стоит отметить, что после трагедии в «Крокус Сити Молл» партия «Справедливая Россия — За правду» предложила провести общенародный референдум о возвращении смертной казни. Однако, как показывает разъяснение Клишаса, даже в случае положительного исхода плебисцита приговорить террористов к расстрелу все равно не получится.

Раскрыты подробности подготовки теракта: Двое террористов из «Крокуса» получали инструкции в Турции Раскрыты подробности подготовки теракта: Двое террористов из «Крокуса» получали инструкции в Турции
Автор: Семен Подгорный
Читайте также

Раскрыты подробности подготовки теракта: Двое террористов из «Крокуса» получали инструкции в Турции
Россия/мир
Раскрыты подробности подготовки теракта: Двое террористов из «Крокуса» получали инструкции в Турции
Глава Башкирии выразил соболезнования родным и близким погибших в «Крокус Сити Холле»
Политика в Башкирии
Глава Башкирии выразил соболезнования родным и близким погибших в «Крокус Сити Холле»
В Башкирии предложили ввести смертную казнь для педофилов
Политика в Башкирии
В Башкирии предложили ввести смертную казнь для педофилов
Депутаты Госдумы нашли альтернативу смертной казни
Политика в Башкирии
Депутаты Госдумы нашли альтернативу смертной казни


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok