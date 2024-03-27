Их не расстреляют: Клишас прокомментировал невозможность смертной казни для террористов, атаковавших «Крокус»

21:20, 27 мар 2024

В свете ужасающего теракта в торгово-развлекательном центре «Крокус Сити Молл» вновь разгорелись дебаты о возможном возвращении смертной казни в России. Однако, как выяснилось, даже при отмене действующего моратория осудить террористов к высшей мере наказания будет невозможно из-за правовых ограничений.

Член Совета Федерации Андрей Клишас обратил внимание на статью 20 Конституции РФ, предусматривающую возможность применения смертной казни за особо тяжкие преступления. Но здесь существует важное условие — дело должно рассматриваться судом присяжных.

«Получается замкнутый круг, — поясняет сенатор Клишас. — Приговорить виновных в терроризме к высшей мере наказания юридически невозможно даже в случае возобновления практики смертных казней».

В то же время статья 205 Уголовного кодекса РФ прямо запрещает привлечение присяжных к делам террористического характера.

Парадокс заключается в том, что по закону смертная казнь может налагаться судом присяжных, но к делам о терактах таких присяжных не допускают. Этот правовой тупик ограничивает возможные санкции для террористов пожизненным заключением.

Стоит отметить, что после трагедии в «Крокус Сити Молл» партия «Справедливая Россия — За правду» предложила провести общенародный референдум о возвращении смертной казни. Однако, как показывает разъяснение Клишаса, даже в случае положительного исхода плебисцита приговорить террористов к расстрелу все равно не получится.

Автор: Семен Подгорный