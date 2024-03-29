Решение о новой льготе принято: ее получат даже неработающие пенсионеры

22:15, 29 мар 2024

В последнее время все больше пенсионеров по всей стране обращают внимание на перспективу получения дополнительных ежемесячных выплат к своей пенсии. Эта возможность стала доступной благодаря льготному предложению, связанному с присвоением звания «Ветеран труда». Специалисты отмечают, что воспользоваться данной инициативой могут не только пенсионеры, но и граждане, продолжающие трудовую деятельность.

Для получения почетного статуса «Ветеран труда» необходимо соответствовать ряду требований. Ключевым условием является наличие определенного трудового стажа, отработанного в конкретном регионе. Как правило, речь идет о 20-25 годах непрерывной трудовой деятельности на территории субъекта Российской Федерации.

К примеру, в Санкт-Петербурге женщинам необходимо проработать 20 лет, а мужчинам — такой же срок, при условии общего трудового стажа 40 и 45 лет соответственно. Обладатели звания «Ветеран труда» в Северной столице могут рассчитывать на ежемесячную прибавку к пенсии, превышающую 1000 рублей.

Аналогичные условия действуют и в Нижегородской области. Здесь женщины должны иметь 20-летний стаж работы в регионе и общий трудовой стаж не менее 35 лет. Для мужчин эти показатели составляют 25 и 40 лет соответственно. Ветераны труда Нижегородской области получают дополнительные ежемесячные выплаты свыше 700 рублей.

Автор: Вадим Рудаков