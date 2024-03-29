Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Решение о новой льготе принято: ее получат даже неработающие пенсионеры

Решение о новой льготе принято: ее получат даже неработающие пенсионеры

22:15, 29 мар 2024

В последнее время все больше пенсионеров по всей стране обращают внимание на перспективу получения дополнительных ежемесячных выплат к своей пенсии. Эта возможность стала доступной благодаря льготному предложению, связанному с присвоением звания «Ветеран труда». Специалисты отмечают, что воспользоваться данной инициативой могут не только пенсионеры, но и граждане, продолжающие трудовую деятельность.

Для получения почетного статуса «Ветеран труда» необходимо соответствовать ряду требований. Ключевым условием является наличие определенного трудового стажа, отработанного в конкретном регионе. Как правило, речь идет о 20-25 годах непрерывной трудовой деятельности на территории субъекта Российской Федерации.

К примеру, в Санкт-Петербурге женщинам необходимо проработать 20 лет, а мужчинам — такой же срок, при условии общего трудового стажа 40 и 45 лет соответственно. Обладатели звания «Ветеран труда» в Северной столице могут рассчитывать на ежемесячную прибавку к пенсии, превышающую 1000 рублей.

Аналогичные условия действуют и в Нижегородской области. Здесь женщины должны иметь 20-летний стаж работы в регионе и общий трудовой стаж не менее 35 лет. Для мужчин эти показатели составляют 25 и 40 лет соответственно. Ветераны труда Нижегородской области получают дополнительные ежемесячные выплаты свыше 700 рублей.

Долгожданное известие: Татьяна Голикова наконец назвала новый размер пенсий Долгожданное известие: Татьяна Голикова наконец назвала новый размер пенсий
Автор: Вадим Рудаков
Теги: пенсии выплаты
Читайте также

Выплаты получат все: ветеранам труда в 2024 году дадут долгожданную прибавку
Россия/мир
Выплаты получат все: ветеранам труда в 2024 году дадут долгожданную прибавку
Неожиданная прибавка к пенсии перед выборами: пенсионеров ждет сюрприз
Общество в Башкирии
Неожиданная прибавка к пенсии перед выборами: пенсионеров ждет сюрприз
Наконец дождались: пенсионеров с советским стажем ждет сюрприз с 14 февраля
Общество в Башкирии
Наконец дождались: пенсионеров с советским стажем ждет сюрприз с 14 февраля
Пенсионеров с 20 летним стажем ждет большой сюрприз с 8 февраля
Общество в Башкирии
Пенсионеров с 20 летним стажем ждет большой сюрприз с 8 февраля


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok