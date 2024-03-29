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Уже с 1 апреля: неработающих пожилых россиян ждет индексация пенсии

Уже с 1 апреля: неработающих пожилых россиян ждет индексация пенсии

22:20, 29 мар 2024

Российские пенсионеры могут рассчитывать на существенное повышение размера пенсий в ближайшие месяцы. По планам правительства, с наступлением весны пожилые граждане получат долгожданную финансовую поддержку.

В самом сердце законодательной инициативы — увеличение страховой пенсии по старости на внушительные 7,5%. Тем самым, средний размер выплат достигнет нового рубежа в 23 449 рублей ежемесячно. Государственная Дума уже одобрила этот шаг в первом чтении в октябре.

Страховые пенсионные выплаты складываются из двух компонентов: фиксированной базовой суммы и страховой надбавки, рассчитываемой индивидуально. Грядущие изменения затронут обе эти составляющие. Базовая фиксированная часть вырастет с 7567 до 8134 рублей, а стоимость пенсионных баллов также будет проиндексирована. Изменения коснутся более 32 миллионов российских граждан пенсионного возраста.

Столь масштабные преобразования потребуют дополнительного финансирования из бюджета в размере 234 миллиардов рублей в следующем году. Тем не менее, президент РФ Владимир Путин дал зеленый свет этим планам и поручил парламентариям обеспечить их реализацию. Все необходимые средства уже запланированы в проекте федерального бюджета, подчеркивая готовность государства защитить благосостояние своих пожилых граждан.


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Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
Теги: пенсии выплаты
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