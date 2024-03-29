Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Придется отказаться от всех льгот: пенсионеров ждет неприятный сюрприз в апреле

Придется отказаться от всех льгот: пенсионеров ждет неприятный сюрприз в апреле

22:29, 29 мар 2024

С наступлением нового финансового года перед пожилыми гражданами встал непростой выбор между получением дополнительных денежных средств и сохранением существующих льгот. Как известно, российские пенсионеры могут рассчитывать не только на основную пенсию, но и на различные льготы от государства. Однако теперь им предлагают заменить часть этих преференций единовременными выплатами.

Пенсионный эксперт Анастасия Киреева разъясняет суть нововведения:
— Пожилым гражданам предоставляется возможность отказаться от некоторых натуральных льгот в обмен на ежемесячную денежную компенсацию. Это касается таких привилегий, как бесплатный проезд на общественном транспорте, получение льготных лекарств и других преференций.

К примеру, московские пенсионеры могут ежемесячно получать 503 рубля вместо права бесплатного проезда в метро, автобусах и трамваях. Отказавшись от льготного обеспечения лекарствами, они смогут рассчитывать на прибавку в 1473 рубля к пенсии каждый месяц. А за отмену бесплатного проезда на пригородных электричках им будет начисляться по 251 рублю.

Подобные предложения ставят престарелых граждан перед непростым выбором. Для многих из них натуральные льготы являются существенным подспорьем и ощутимо облегчают жизнь. Однако дополнительный доход также мог бы пригодиться тем, кто испытывает материальные трудности. Каждый пенсионер должен взвесить все «за» и «против», оценить свои потребности и финансовые возможности и только после этого решить, стоит ли променять льготы на денежную компенсацию.

Уже с 1 апреля: неработающих пожилых россиян ждет индексация пенсии Уже с 1 апреля: неработающих пожилых россиян ждет индексация пенсии
Автор: Вадим Рудаков
Теги: пенсии
Читайте также

Льготы ветеранам труда: почему они могут пропасть после переезда и что делать
Общество в Башкирии
Льготы ветеранам труда: почему они могут пропасть после переезда и что делать
Отказ от всех льгот с января: российских пенсионеров огорошили новым решением
Общество в Башкирии
Отказ от всех льгот с января: российских пенсионеров огорошили новым решением
Все сгорит: пенсионеров ждет неприятный сюрприз в начале нового года
Общество в Башкирии
Все сгорит: пенсионеров ждет неприятный сюрприз в начале нового года
С 1 января 2024 года российских пенсионеров ожидает повышение выплат
Общество в Башкирии
С 1 января 2024 года российских пенсионеров ожидает повышение выплат


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok