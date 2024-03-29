Придется отказаться от всех льгот: пенсионеров ждет неприятный сюрприз в апреле

22:29, 29 мар 2024

С наступлением нового финансового года перед пожилыми гражданами встал непростой выбор между получением дополнительных денежных средств и сохранением существующих льгот. Как известно, российские пенсионеры могут рассчитывать не только на основную пенсию, но и на различные льготы от государства. Однако теперь им предлагают заменить часть этих преференций единовременными выплатами.

— Пожилым гражданам предоставляется возможность отказаться от некоторых натуральных льгот в обмен на ежемесячную денежную компенсацию. Это касается таких привилегий, как бесплатный проезд на общественном транспорте, получение льготных лекарств и других преференций.

Пенсионный экспертразъясняет суть нововведения:

К примеру, московские пенсионеры могут ежемесячно получать 503 рубля вместо права бесплатного проезда в метро, автобусах и трамваях. Отказавшись от льготного обеспечения лекарствами, они смогут рассчитывать на прибавку в 1473 рубля к пенсии каждый месяц. А за отмену бесплатного проезда на пригородных электричках им будет начисляться по 251 рублю.

Подобные предложения ставят престарелых граждан перед непростым выбором. Для многих из них натуральные льготы являются существенным подспорьем и ощутимо облегчают жизнь. Однако дополнительный доход также мог бы пригодиться тем, кто испытывает материальные трудности. Каждый пенсионер должен взвесить все «за» и «против», оценить свои потребности и финансовые возможности и только после этого решить, стоит ли променять льготы на денежную компенсацию.

Автор: Вадим Рудаков