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Будут начислять с 1 апреля: россиянам придет на карту 10 000 рублей

Будут начислять с 1 апреля: россиянам придет на карту 10 000 рублей

22:32, 29 мар 2024

С начала апреля все желающие смогут воспользоваться новой программой кешбэка от национальной платежной системы. Она позволит получить существенный денежный бонус просто за бронирование путешествий по стране. Эта выгодная инициатива открыта для всех владельцев карт «Мир» и призвана стимулировать внутренний туризм.

В чем суть программы? Россияне, решившие отправиться в путешествие по родным просторам, имеют возможность вернуть часть потраченных на бронирование денег. Для участия необходимо зарегистрироваться в программе лояльности через популярные онлайн-сервисы бронирования и оплатить поездку картой «Мир». После этого на ту же карту автоматически будет перечислен кешбэк.

Размер кешбэка напрямую зависит от суммы бронирования. Если она превышает 150 тысяч рублей, то на карту будет возвращено 5 тысяч рублей. Однако предела для выплат не существует, так что при крупных турах можно рассчитывать и на более солидный кешбэк — 10, 15 тысяч рублей или даже больше.

Воспользоваться программой могут все владельцы карт «Мир» старше 18 лет, включая людей пенсионного возраста. Первые выплаты ожидаются уже в ближайший понедельник, поэтому энтузиасты путешествий имеют отличный шанс совместить приятное с выгодным!

Предложение действительно ограниченное время, так что советуем всем любителям открывать новые горизонты поторопиться и начать планировать поездку прямо сейчас. Путешествуйте по просторам России с комфортом и получайте деньги за свою активность!

Срок до апреля: всех владельцев карты «Мир» ждет неприятный сюрприз Срок до апреля: всех владельцев карты «Мир» ждет неприятный сюрприз
Автор: Алия Карачурина
Теги: карта Мир
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