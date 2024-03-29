Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Лето в России будет аномальным: метеорологи рассказали, к чему готовиться

Лето в России будет аномальным: метеорологи рассказали, к чему готовиться

22:41, 29 мар 2024

Лето, излюбленный сезон большинства россиян, в этом году преподнесет немало сюрпризов. Согласно предупреждениям метеорологов, в ближайшие месяцы погода выйдет из-под контроля, и климатическая обстановка в стране достигнет поистине безумных масштабов.

По прогнозам синоптиков, июнь, июль и август станут триадой аномальных месяцев, резко выбивающихся из привычных климатических норм. Температурные показатели взметнутся до рекордных высот, а ураганные ветры будут сопровождаться разрушительными ливнями.

В центральных регионах России, таких как Москва, Тверь, Санкт-Петербург и Тула, жара превысит 35 градусов даже в тени – на целых семь градусов выше средних значений. На юге страны ожидается беспрецедентное количество ураганов, способных нарушить планы тысяч отпускников.

Корень этого климатического безумия кроется в явлении Эль-Ниньо – колебаниях температуры поверхностных вод Тихого океана. Несмотря на то, что оно происходит в отдаленных водах, его влияние распространится по всему земному шару, включая Россию. В этом году воздействие Эль-Ниньо достигнет максимальной силы.

Наиболее ощутимо последствия разбушевавшейся стихии ударят по Дальнему Востоку, утверждает научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Приморье, Хабаровский край и прилегающие регионы столкнутся с рекордной жарой, мощными ливнями и штормами.

Погодные катаклизмы грозят сорвать планы на долгожданный отпуск множеству россиян. Однако истинные масштабы климатического безумия станут ясны лишь в самом разгаре летних месяцев. Остается лишь надеяться, что прогнозы синоптиков окажутся слишком пессимистичными.

Автор: Вадим Рудаков
Фото: Freepik.ru
Теги: погода
Читайте также

Лето 2024 года будет аномальным: синоптики рассказали о погоде с июня по август - готовьтесь
Общество в Башкирии
Лето 2024 года будет аномальным: синоптики рассказали о погоде с июня по август - готовьтесь
Синоптики рассказали, какая погода будет в Башкирии весной и летом 2021 года
Общество в Башкирии
Синоптики рассказали, какая погода будет в Башкирии весной и летом 2021 года
Каким будет лето 2020 в Башкирии
Общество в Башкирии
Каким будет лето 2020 в Башкирии
Стало известно, какая погода будет в Башкирии весной и летом
Это интересно
Стало известно, какая погода будет в Башкирии весной и летом


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok