Лето в России будет аномальным: метеорологи рассказали, к чему готовиться

22:41, 29 мар 2024

Лето, излюбленный сезон большинства россиян, в этом году преподнесет немало сюрпризов. Согласно предупреждениям метеорологов, в ближайшие месяцы погода выйдет из-под контроля, и климатическая обстановка в стране достигнет поистине безумных масштабов.

По прогнозам синоптиков, июнь, июль и август станут триадой аномальных месяцев, резко выбивающихся из привычных климатических норм. Температурные показатели взметнутся до рекордных высот, а ураганные ветры будут сопровождаться разрушительными ливнями.

В центральных регионах России, таких как Москва, Тверь, Санкт-Петербург и Тула, жара превысит 35 градусов даже в тени – на целых семь градусов выше средних значений. На юге страны ожидается беспрецедентное количество ураганов, способных нарушить планы тысяч отпускников.

Корень этого климатического безумия кроется в явлении Эль-Ниньо – колебаниях температуры поверхностных вод Тихого океана. Несмотря на то, что оно происходит в отдаленных водах, его влияние распространится по всему земному шару, включая Россию. В этом году воздействие Эль-Ниньо достигнет максимальной силы.

Наиболее ощутимо последствия разбушевавшейся стихии ударят по Дальнему Востоку, утверждает научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Приморье, Хабаровский край и прилегающие регионы столкнутся с рекордной жарой, мощными ливнями и штормами.

Погодные катаклизмы грозят сорвать планы на долгожданный отпуск множеству россиян. Однако истинные масштабы климатического безумия станут ясны лишь в самом разгаре летних месяцев. Остается лишь надеяться, что прогнозы синоптиков окажутся слишком пессимистичными.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: Freepik.ru