На Западе взвесили все за и против и окончательно решили, возможен ли военный конфликт между Россией и НАТО

15:51, 30 мар 2024

В разгар напряженности между Россией и альянсом НАТО высокопоставленный военный чиновник внес ясность в дискуссию о потенциальных угрозах. Адмирал Роб Бауэр, возглавляющий Военный комитет НАТО, развеял опасения относительно возможного нападения России на страны-члены блока.

В заявлении, сделанном перед журналистами агентства The Baltic Times, Бауэр недвусмысленно заявил:

"На данный момент отсутствуют какие-либо признаки того, что Российская Федерация планирует нанести удар по одной из стран НАТО. Я не считаю, что существует прямая угроза".

Однако адмирал не обошел стороной и предполагаемые дальнейшие намерения Москвы. По его словам, интересы России простираются за пределы конфликта на Украине. В Североатлантическом альянсе осведомлены об этом факте, что требует от НАТО повышения уровня готовности и бдительности.

Стоит отметить, что менее года назад тот же Роб Бауэр придерживался противоположной точки зрения. Тогда он призывал страны альянса готовиться к возможной войне с Россией в ближайшие два десятилетия. Нынешнее заявление адмирала демонстрирует более взвешенный подход к оценке угроз в условиях сохраняющейся напряженности.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: Global look press