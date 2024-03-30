Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

На Западе взвесили все за и против и окончательно решили, возможен ли военный конфликт между Россией и НАТО

На Западе взвесили все за и против и окончательно решили, возможен ли военный конфликт между Россией и НАТО

15:51, 30 мар 2024

В разгар напряженности между Россией и альянсом НАТО высокопоставленный военный чиновник внес ясность в дискуссию о потенциальных угрозах. Адмирал Роб Бауэр, возглавляющий Военный комитет НАТО, развеял опасения относительно возможного нападения России на страны-члены блока.

В заявлении, сделанном перед журналистами агентства The Baltic Times, Бауэр недвусмысленно заявил:

"На данный момент отсутствуют какие-либо признаки того, что Российская Федерация планирует нанести удар по одной из стран НАТО. Я не считаю, что существует прямая угроза".

Однако адмирал не обошел стороной и предполагаемые дальнейшие намерения Москвы. По его словам, интересы России простираются за пределы конфликта на Украине. В Североатлантическом альянсе осведомлены об этом факте, что требует от НАТО повышения уровня готовности и бдительности.

Стоит отметить, что менее года назад тот же Роб Бауэр придерживался противоположной точки зрения. Тогда он призывал страны альянса готовиться к возможной войне с Россией в ближайшие два десятилетия. Нынешнее заявление адмирала демонстрирует более взвешенный подход к оценке угроз в условиях сохраняющейся напряженности.

Автор: Вадим Рудаков
Фото: Global look press
Читайте также

Натовские державы дрожат: Трамп грозит расколом в рядах альянса
Политика в Башкирии
Натовские державы дрожат: Трамп грозит расколом в рядах альянса
США и НАТО стягивают войска к границам России
Политика в Башкирии
США и НАТО стягивают войска к границам России
«В любой момент»: Рамзан Кадыров призвал силовиков быть в полной боевой готовности — к чему готовится глава Чечни
Россия/мир
«В любой момент»: Рамзан Кадыров призвал силовиков быть в полной боевой готовности — к чему готовится глава Чечни
Путин рассказал в ходе прямой линии, когда закончится СВО
Политика в Башкирии
Путин рассказал в ходе прямой линии, когда закончится СВО


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok