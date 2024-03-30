В выходные придется работать: в майские праздники внесены серьезные изменения

21:01, 30 мар 2024

В наступающем году майские праздники обещают быть особенно продолжительными для россиян. Правительство решило встряхнуть традиционный график, чтобы граждане смогли в полной мере насладиться долгожданным весенним отдыхом. В обновленном производственном календаре были произведены изменения, благодаря которым россияне получат дополнительные выходные в апреле и мае.

Начнем с конца апреля. Благодаря переносу выходного с 27 апреля на 29 апреля, трудящиеся получат целых четыре дня отдыха подряд – с 28 апреля по 1 мая. Еще один бонусный выходной ждет граждан 30 апреля – этот день объявлен нерабочим за счет переноса с ноябрьского праздника.

Далее следует короткая рабочая неделя, а затем россиян ждет новый праздничный блок. С 4 по 5 мая – обычные выходные. За ними 9 мая отмечается День Победы, а 10 мая объявлен выходным из-за переноса с январских праздников. В результате получаются пять дней отдыха подряд – с 9 по 12 мая включительно.

Автор: Семен Подгорный