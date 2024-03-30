Уже в апреле: пенсионеров, у которых есть брат или сестра, ждет большой денежный сюрприз

21:06, 30 мар 2024

В начале апреля жизнь многих российских пенсионеров претерпит позитивные изменения благодаря новым мерам государственной поддержки. Отныне пожилые люди со скромной пенсией, смогут рассчитывать на дополнительные выплаты при условии, что на их иждивении находятся близкие родственники, не являющиеся трудоспособными.

Эта инициатива призвана облегчить материальное бремя пенсионеров, взявших на себя заботу о нетрудоспособных братьях или сестрах. Речь идет как о работающих, так и о неработающих пенсионерах, получающих пенсию по старости или инвалидности. Для первых предусмотрена доплата к пенсии без учета индексаций, для вторых – с их учетом.

Чтобы претендовать на дополнительные средства, необходимо документально подтвердить факт нахождения родственника на иждивении. Это может быть сделано посредством предоставления чеков на покупку продуктов питания или иных расходов, понесенных пенсионером для содержания иждивенца. Важно, чтобы у иждивенца отсутствовали трудоспособные родители, способные обеспечить его содержание.

Ранее подобные доплаты полагались лишь в том случае, если пенсионер содержал детей до 18 лет или учащихся очной формы до 23 лет. Теперь же круг потенциальных получателей расширен благодаря включению братьев и сестер пенсионера.

Стать обладателем дополнительных средств просто: достаточно обратиться в отделение социального фонда и подать соответствующее заявление. Размер доплаты составит примерно 2700 рублей за каждого иждивенца, но при условии, что их число не превышает трех человек.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Freepik.ru