Очередной запрет для дачников: штрафовать будут без разбора

21:11, 30 мар 2024

С наступлением долгожданного весеннего сезона дачники и владельцы приусадебных участков по всей стране готовятся к активной работе на грядках. Однако в этом году их ждут серьезные перемены, которые могут радикально повлиять на судьбу выращенного урожая.

В соответствии с обновленными нормами, вступающими в силу с началом садоводческого сезона, собственникам загородных угодий придется распрощаться с привычкой реализовывать излишки выращенной продукции прямо на улицах, обочинах или тротуарах. Теперь торговля свежими фруктами, овощами, зеленью, а также домашними консервами разрешена исключительно через альтернативные каналы сбыта.

Неутешительная реальность такова: единственный легальный способ избавиться от переизбытка собранных плодов – обратиться к ближайшему кругу знакомых и родственников или воспользоваться онлайн-площадками, включая социальные сети. Прямые продажи за пределами участка будут караться немедленной конфискацией товара и денежным взысканием.

Впрочем, огородникам предоставляется законный выход из ситуации – они по-прежнему могут выставлять на реализацию собственноручно выращенную продукцию на специализированных городских рынках и ярмарках, где им предоставят торговые места. Однако действует важное ограничение: площадь используемого для садоводства земельного надела не должна превышать 50 соток.

Автор: Алия Карачурина