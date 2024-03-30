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И работающим, и неработающим: пенсии повысят почти на треть

И работающим, и неработающим: пенсии повысят почти на треть

21:22, 30 мар 2024

В последние годы все больше пенсионеров в России открывают для себя эффективный способ существенно повысить размер будущих пенсионных выплат.

Этот метод, ранее известный лишь немногим, заключается в том, чтобы отсрочить выход на заслуженный отдых на определенный срок. За каждый год отложенного оформления пенсии государство начисляет особые премиальные коэффициенты, увеличивающие размер будущих денежных поступлений.

Преимущества такой стратегии весьма значительны. К примеру, даже годичная отсрочка ухода на пенсию обеспечивает прирост фиксированной выплаты на 5,6%. В то время как четырехлетний перенос этого события приводит к увеличению пенсии на внушительные 27% по сравнению с первоначально рассчитанной суммой. Таким образом, продолжение трудовой деятельности после достижения пенсионного возраста дает ощутимую финансовую выгоду как для нынешних работающих пенсионеров, так и для граждан, только готовящихся к оформлению пенсии.

Специалисты утверждают, что отказ от немедленного оформления пенсии представляет собой не только возможность повысить размер будущих выплат, но и шанс обеспечить себе более комфортные условия жизни на заслуженном отдыхе. Именно поэтому эксперты настоятельно рекомендуют внимательно изучить эту перспективную стратегию, которая при грамотном подходе может стать залогом финансовой стабильности в преклонном возрасте.

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Автор: Вадим Рудаков
Теги: пенсии
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