Путин подписал указ о весеннем призыве в армию

12:43, 31 мар 2024

Президент Российской Федерации Владимир Путин издал указ, давший официальный старт весеннему призыву в ряды Вооруженных Сил.

Документ, обнародованный 31 марта на правительственном портале правовой информации, определяет период проведения призывной кампании с 1 апреля по 15 июля текущего года. В рамках этого процесса на военную службу будут призваны 150 тысяч молодых россиян в возрасте от 18 до 30 лет, не имеющих отсрочек и не состоящих в запасе.

Вместе с тем, следует отметить, что на данном этапе призыв не коснется граждан, достигших 27-летнего возраста к концу 2023 года, а также тех, кому уже исполнилось 28 и 29 лет - эти категории юношей автоматически переводятся в резерв Вооруженных Сил.

Автор: Семен Подгорный