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До 50 000 рублей в месяц: С 1 апреля в России вводятся новые выплаты. Проверьте, попадаете ли вы в список получателей

До 50 000 рублей в месяц: С 1 апреля в России вводятся новые выплаты. Проверьте, попадаете ли вы в список получателей

13:03, 31 мар 2024

Начиная с 1 апреля, врачи и средний медицинский персонал, работающие в больницах и поликлиниках небольших городов, смогут рассчитывать на существенную прибавку к своему ежемесячному доходу. Размер надбавок варьируется в зависимости от численности населения в конкретном населенном пункте.

Наибольшую поддержку получат медработники городов с населением менее 50 тысяч человек. Врачи будут получать дополнительно 50 000 рублей ежемесячно, а средний медицинский персонал – 30 000 рублей. Эти значительные надбавки призваны стимулировать специалистов к работе в отдаленных районах, где часто наблюдается дефицит квалифицированных кадров.

Не остались без внимания и медработники городов с населением до 100 тысяч человек. Врачам в таких населенных пунктах будут доплачивать по 29 000 рублей каждый месяц, а медсестрам и фельдшерам – по 13 000 рублей.

Данная инициатива является частью комплексных мер по повышению доступности и качества медицинской помощи в небольших городах и сельской местности. Властями учитывается тот факт, что условия работы и жизни в малых населенных пунктах зачастую менее привлекательны для медицинских специалистов по сравнению с крупными городами.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: выплаты
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