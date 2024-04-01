В России хотят продлить сроки господдержки многодетных семей

09:20, 01 апр 2024

С 2019 года российское государство оказывает финансовую поддержку многодетным семьям при погашении ипотечных кредитов. Эта мера, призванная облегчить бремя ипотеки для семей с тремя и более детьми, изначально была рассчитана на ограниченный период времени. Однако ее высокая социальная значимость побудила власти задуматься о продлении программы.

Суть господдержки многодетных заемщиков заключается в единовременной выплате 450 тысяч рублей на полное или частичное погашение ипотеки. Претендовать на эту субсидию могут семьи, в которых после 1 января 2019 года родился третий ребенок или последующие дети. Полученные средства разрешено направить на покрытие жилищного кредита, выданного на покупку готового жилья или строительство частного дома, а также на приобретение земельного участка для индивидуального строительства.

За три года действия программы ее участниками стали почти 665 тысяч многодетных российских семей, воспользовавшихся государственной помощью.

В связи с этим Министерство финансов РФ выступило с предложением продлить реализацию программы до конца 2030 года включительно. При этом предполагается не только расширить ее хронологические рамки, но и усовершенствовать условия предоставления выплаты. Окончательное решение пока не принято, однако необходимость пролонгации «ипотечных каникул» для многодетных была озвучена самим президентом Владимиром Путиным.

Если инициатива Минфина будет одобрена, то многодетные заемщики смогут подавать заявки на получение сертификата вплоть до 1 июля 2031 года. Это позволит обеспечить непрерывное действие программы в течение последующего десятилетия и охватить максимальное число нуждающихся в поддержке российских семей.

Автор: Семен Подгорный