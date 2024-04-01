«Не поминайте лихом, всех люблю»: тело 36-летней звезды «Дома-2» обнаружено по трупному запаху спустя месяц
10:23, 01 апр 2024
Московская область потрясена трагедией, разыгравшейся в одной из квартир квартир в Королеве. Либерж Кпадону, 36-летняя экс-участница скандального телешоу «Дом-2», была обнаружена мертвой после того, как целый месяц пролежала в своем жилище. Тревогу забили соседи, не выдержав едкого трупного запаха, исходившего из ее квартиры.
Бывшие коллеги Либерж по «Дому-2» рассказали душераздирающие подробности этого инцидента.
— Все пытались дозвониться до ее родителей на протяжении многих дней, но они были недоступны. Сама Либа тоже пропала с радаров больше месяца назад. Ее соседи сообщают, что сегодня ее вынесли из квартиры, где она пролежала долгое время, — поделилась Анна Якунина, экс-участница реалити-шоу.
По данным издания Starhit, свои последние кадры Либерж опубликовала в социальных сетях более месяца назад. В этом проникновенном послании она раскрыла тревожные новости о своем здоровье, упомянув об обнаруженной опухоли в легком и предстоящей операции.
— Дорогие мои, сейчас необходимо молиться, иначе не скажешь. Надеюсь, после операции я сообщу вам о том, как все прошло... Если вдруг я не дам о себе знать, не поминайте лихом. Я люблю вас всех и целую, — такими были ее последние слова, обращенные к поклонникам.
Согласно официальным данным МЧС, тело несчастной теледивы пролежало в квартире 41 день.
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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