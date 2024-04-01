Тяжелая болезнь настигла звезду «Солдат»: у Романа Мадянова диагностирован рак
14:25, 01 апр 2024
Известный российский актёр Роман Мадянов, запомнившийся зрителям по роли полковника Виктора Колобкова в культовом сериале «Солдаты», столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем. Врачи диагностировали у 61-летнего артиста онкологическое заболевание — рак легкого.
В последнее время Мадянов жаловался на сильную слабость и недомогание, что и вынудило его пройти комплексное медицинское обследование. Помимо смертельно опасной опухоли в легких, у актера также были выявлены кисты в почках, селезенке и печени. В настоящее время знаменитость проходит курс противоопухолевой терапии в одной из клиник по месту жительства.
Помимо культовой роли в сериале «Солдаты», Роман Мадянов известен зрителям по ярким работам в таких фильмах, как «12», «Левиафан», «По щучьему велению», «Команда мечты», «Охота на изюбря», «Шаляпин» и многим другим. Актер является лауреатом престижных кинопремий «Ника» и «Золотой орел» за свои выдающиеся роли в отечественном кино.
Автор: Алия Карачурина
Читайте также
Культура в Башкирии
Врачи из Уфы удалили кисту на ноге заслуженному артисту Татарстана
Происшествия в Башкирии
Умер Алексей Булдаков: у актера оторвался тромб во время гастролей
Общество в Башкирии
Актер Сергей Селин признался, что является поклонником башкирского меда
Россия/мир
Фан-встреча с Никитой Кологривым в Новосибирске обернулась скандалом.