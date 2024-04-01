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Тяжелая болезнь настигла звезду «Солдат»: у Романа Мадянова диагностирован рак

Тяжелая болезнь настигла звезду «Солдат»: у Романа Мадянова диагностирован рак

14:25, 01 апр 2024

Известный российский актёр Роман Мадянов, запомнившийся зрителям по роли полковника Виктора Колобкова в культовом сериале «Солдаты», столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем. Врачи диагностировали у 61-летнего артиста онкологическое заболевание — рак легкого.

В последнее время Мадянов жаловался на сильную слабость и недомогание, что и вынудило его пройти комплексное медицинское обследование. Помимо смертельно опасной опухоли в легких, у актера также были выявлены кисты в почках, селезенке и печени. В настоящее время знаменитость проходит курс противоопухолевой терапии в одной из клиник по месту жительства.

Помимо культовой роли в сериале «Солдаты», Роман Мадянов известен зрителям по ярким работам в таких фильмах, как «12», «Левиафан», «По щучьему велению», «Команда мечты», «Охота на изюбря», «Шаляпин» и многим другим. Актер является лауреатом престижных кинопремий «Ника» и «Золотой орел» за свои выдающиеся роли в отечественном кино.

Автор: Алия Карачурина
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