Оштрафуют на 5 тысяч рублей: в России за сорняки начнут наказывать дачников

14:21, 02 апр 2024

Проблема распространения ядовитого борщевика Сосновского, захватившего многие регионы России, требует принятия серьезных мер. Законодатели пересматривают правила борьбы с этим опасным сорняком, ужесточая наказание для тех, кто пренебрегает своими обязанностями по уничтожению борщевика на принадлежащих им территориях.

В первую очередь, ответственность за произрастание борщевика ложится на плечи владельцев частных и коммерческих земельных участков. Как предупреждает депутат Госдумы Алексей Говырин, инициатор закона о борьбе с вредным растением, дачники могут быть оштрафованы на сумму до 5 тысяч рублей, если на их участках обнаружится борщевик.

Причем наказание грозит даже в тех случаях, когда ядовитое растение произрастает за забором на прилегающей территории. Для владельцев коммерческой недвижимости санкции еще более суровые: должностным лицам придется заплатить штраф до 50 тысяч рублей, а юридическим лицам — до 1 миллиона рублей.

По словам Говырина, региональные власти обязаны направлять уведомления собственникам земельных участков с требованием уничтожить борщевик. Если они проигнорируют эти уведомления, им будет выставлен счет с условием оплаты в течение 2 месяцев. На следующем этапе, при продолжающемся игнорировании, средства будут взысканы в судебном порядке. В крайнем случае, если владелец так и не объявится, земля может быть признана бесхозной.

Автор: Семен Подгорный