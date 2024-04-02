Смогут ли беспилотники ВСУ долететь до Башкирии: комментарии военных экспертов
15:11, 02 апр 2024
В свете недавнего ЧП, когда три беспилотника атаковали объекты в Татарстане, вопрос безопасности и защиты от подобных угроз становится как никогда актуальным. Жители Башкирии с тревогой задаются вопросом: смогут ли эти опасные летательные аппараты преодолеть расстояние в 200 километров и нанести удар по их республике?
Ранним утром в понедельник жители Татарстана столкнулись с шокирующим событием – три беспилотника совершили атаку на объекты в регионе, нанеся материальный ущерб и ранив несколько человек.
В поисках ответов на волнующие вопросы, издание UFA1.RU обратилось к авторитетным военным экспертам. Вице-президент Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков не исключает возможности того, что дальнобойные беспилотники могут достичь Башкирии.
Основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев назвал произошедшее в Татарстане "премьерой", указывая на тот факт, что беспилотники с такой дальностью действия ранее не применялись.
Пока технические характеристики этих дронов не раскрыты, но если они смогли преодолеть расстояние в 1200 километров, то дополнительные 200 километров до Башкирии, вероятно, не станут для них серьезной преградой, считает Корнев. По его словам, теоретически дальность таких беспилотников может достигать 1500 километров.
Эксперты единодушны в том, что защита от подобных угроз должна быть организована на местах.