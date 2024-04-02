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В этих регионах России обитают самые опасные клещи: их укус крайне опасен

В этих регионах России обитают самые опасные клещи: их укус крайне опасен

23:26, 02 апр 2024

Весенне-летние месяцы, когда природа расцветает во всей своей красе, манят любителей отдыха на свежем воздухе. Зеленые луга и тенистые леса кажутся безмятежными оазисами, но порой таят в себе коварные угрозы, о которых следует помнить. Врачи бьют тревогу – клещи, незаметные обитатели высокой травы, могут стать серьезной угрозой для здоровья.

В некоторых регионах нашей необъятной страны риск столкнуться с опасными переносчиками инфекций особенно высок. Эксперты выделяют Архангельскую, Ленинградскую, Вологодскую и Калининградскую области как территории, где обитают клещи, чьи укусы могут привести к тяжелым последствиям, вплоть до летального исхода. Не менее опасная ситуация складывается в Кировской, Свердловской областях, Пермском крае, а также в определенных районах Дальнего Востока и Сибири, где высок риск заражения клещевым энцефалитом.

Для жителей этих «горячих точек» вакцинация от клещевых инфекций становится жизненно необходимой мерой предосторожности. Врачи настоятельно рекомендуют проходить вакцинацию перед началом каждого сезона активности этих опасных насекомых. Игнорирование этого совета может обернуться серьезными проблемами со здоровьем.

Даже случайный контакт с клещом таит в себе риски. Терапевт Севинч Алиева предупреждает: невакцинированным людям ни в коем случае нельзя пытаться самостоятельно удалять клеща. Правильным решением будет незамедлительно обратиться в ближайшую поликлинику к дежурному врачу. Специалист окажет необходимую помощь, обработает место укуса и, при необходимости, направит пациента к инфекционистам для дальнейшего наблюдения и лечения.

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Автор: Вадим Рудаков
Теги: советы здоровье клещи
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