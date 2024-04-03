Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Сюрприз от государства: Российских пенсионеров ожидает крупнейшая индексация пособий — когда и кому дадут прибавку

Сюрприз от государства: Российских пенсионеров ожидает крупнейшая индексация пособий — когда и кому дадут прибавку

14:17, 03 апр 2024

С 1 апреля 2024 года состоится очередная индексация социальных выплат на 7,5%. Эти изменения коснутся порядка 4 миллионов граждан России, получающих такого рода пенсионное обеспечение.

Что особенно примечательно, специалисты прогнозируют дальнейшее и довольно существенное увеличение размеров социальных пенсий. Ожидается, что начиная с апреля 2025 года выплаты возрастут еще на 9,5%, а к 2026 году индексация достигнет 10,3%.

Представители Министерства труда и социальной защиты сообщают, что после запланированных повышений средний размер социальной пенсии в нашей стране составит 14 955 рублей в месяц к 2026 году.

И работающим, и неработающим: пенсии повысят почти на треть И работающим, и неработающим: пенсии повысят почти на треть
Автор: Семен Подгорный
Теги: пенсии
Читайте также

Индексация пенсий: прибавка ожидается в апреле
Общество в Башкирии
Индексация пенсий: прибавка ожидается в апреле
Всех пенсионеров ждет величайшая индексация за десятилетие
Общество в Башкирии
Всех пенсионеров ждет величайшая индексация за десятилетие
Индексация пенсий переносится: неожиданное решение властей
Общество в Башкирии
Индексация пенсий переносится: неожиданное решение властей
Отмена индексации пенсий: неожиданное решение властей
Общество в Башкирии
Отмена индексации пенсий: неожиданное решение властей


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok