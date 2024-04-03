Сюрприз от государства: Российских пенсионеров ожидает крупнейшая индексация пособий — когда и кому дадут прибавку

14:17, 03 апр 2024

С 1 апреля 2024 года состоится очередная индексация социальных выплат на 7,5%. Эти изменения коснутся порядка 4 миллионов граждан России, получающих такого рода пенсионное обеспечение.

Что особенно примечательно, специалисты прогнозируют дальнейшее и довольно существенное увеличение размеров социальных пенсий. Ожидается, что начиная с апреля 2025 года выплаты возрастут еще на 9,5%, а к 2026 году индексация достигнет 10,3%.

Представители Министерства труда и социальной защиты сообщают, что после запланированных повышений средний размер социальной пенсии в нашей стране составит 14 955 рублей в месяц к 2026 году.

Автор: Семен Подгорный