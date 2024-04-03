Спамеры, вам конец: в России одобрен закон о крупных штрафах за телефонный спам

22:10, 03 апр 2024

В современной жизни назойливые спам-звонки стали настоящим бедствием для многих россиян. Непрошенная реклама и навязчивые предложения заставляют людей игнорировать вызовы с незнакомых номеров или устанавливать специальные приложения для блокировки подозрительных контактов. Однако законодатели решили положить конец этой проблеме.

После продолжительной работы Совет Федерации одобрил закон, вводящий серьезные финансовые санкции для тех, кто занимается телефонным спамом. Согласно новым правилам, физические лица могут быть оштрафованы на сумму до 20 тысяч рублей за рассылку назойливой рекламы. Для должностных лиц предусмотрены более крупные штрафы – вплоть до 100 тысяч рублей. Юридические лица понесут наибольшую финансовую ответственность, размер которой варьируется от 300 тысяч до 1 миллиона рублей.

Кроме того, закон обязывает кредитные организации и микрофинансовые компании указывать полную стоимость потребительского кредита при рекламе. В случае нарушения этого требования сотрудникам и владельцам недобросовестных компаний грозят штрафы до 1,6 миллиона рублей.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: Freepik.ru