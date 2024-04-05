22:57, 05 апр 2024

Известная театральная и киноактриса Татьяна Васильева недавно поразила своих поклонников решением кардинально изменить имидж. Вопреки ожиданиям публики, 77-летняя звезда добровольно сбрила все волосы, чтобы, по ее словам, «избавиться от некоторых комплексов» и перестать ориентироваться на мнение окружающих.

Выходя в свет, звезда надевает один из своих многочисленных париков или шиньонов, подбирая наряд в зависимости от образа.

О том, как именно выглядит Татьяна Васильева без волос, поклонники узнали благодаря видео, опубликованному в социальных сетях ее невесткой Марией Болонкиной. На кадрах лысая актриса нежно обнимает свою полугодовалую внучку, демонстрируя, что в домашней обстановке она чувствует себя комфортно и счастлива.

Напомним, что Татьяна Васильева является бабушкой пятерых внуков. Двое из них — дети ее сына Филиппа, а один — сын дочери Елизаветы.

Автор: Вадим Рудаков