12 лет назад он это предвидел: сбылось еще одно зловещее предсказание Жириновского — как в воду глядел

13:21, 06 апр 2024

Владимир Жириновский, был неутомимым и противоречивым политиком, известным своими яркими и зачастую сбывающимися прогнозами. Похоже, еще в 2012 году, на встрече со студентами МГИМО, он предвидел противостояние Израиля и Ирана.

По словам бывшего депутата Государственной Думы Василия Власова, Жириновский тогда заявил, что сначала Израиль нанесет удар по иранским объектам, а Иран ответит на это страшной атакой. И спустя 12 лет его слова оказались пророческими.

Израильские вооруженные силы действительно атаковали иранское консульство в Дамаске, в результате чего есть погибшие и раненые. Тегеран мгновенно пообещал Тель-Авиву суровое возмездие за этот акт агрессии. Похоже, Жириновский своим провидческим даром сумел предугадать развитие ситуации на Ближнем Востоке задолго до ее реального развития.