В России изменится расчёт пенсий для некоторых категорий граждан
11:52, 07 апр 2024
В условиях непростой геополитической ситуации российское правительство приняло важное решение, которое позволит военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов, выполнявших свой долг в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на территории Украины, получить достойную пенсионную поддержку.
Премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что время, проведенное военнослужащими в горячих точках, будет засчитано при расчете их страховых пенсий наравне с периодами службы на территории Российской Федерации.
По словам главы правительства, в ближайшее время будет рассмотрен специальный законопроект, который закрепит порядок учета службы военных и правоохранителей в ДНР, ЛНР и на Украине при определении их права на страховую пенсию. Таким образом, государство гарантирует, что время, отданное на благо Родины, будет должным образом оценено и вознаграждено.
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Автор: Алия Карачурина
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