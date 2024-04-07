В России изменится расчёт пенсий для некоторых категорий граждан

11:52, 07 апр 2024

В условиях непростой геополитической ситуации российское правительство приняло важное решение, которое позволит военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов, выполнявших свой долг в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на территории Украины, получить достойную пенсионную поддержку.

Премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что время, проведенное военнослужащими в горячих точках, будет засчитано при расчете их страховых пенсий наравне с периодами службы на территории Российской Федерации.

По словам главы правительства, в ближайшее время будет рассмотрен специальный законопроект, который закрепит порядок учета службы военных и правоохранителей в ДНР, ЛНР и на Украине при определении их права на страховую пенсию. Таким образом, государство гарантирует, что время, отданное на благо Родины, будет должным образом оценено и вознаграждено.

Автор: Алия Карачурина